Index im Fokus 06.11.2025 17:59:24

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten

Der DAX gab am vierten Tag der Woche nach.

Zum Handelsschluss verlor der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent auf 23 744,24 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,064 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,222 Prozent leichter bei 23 996,24 Punkten, nach 24 049,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 058,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 721,99 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 378,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der DAX 23 924,36 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der DAX noch bei 19 039,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 958 639 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

22.10.25 Siemens Energy Verkaufen DZ BANK
21.10.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

adidas 159,25 -0,47% adidas
BASF 42,81 -0,21% BASF
Bayer 26,38 -0,32% Bayer
Brenntag SE 46,01 -3,99% Brenntag SE
Continental AG 66,74 0,94% Continental AG
Deutsche Börse AG 210,30 -4,28% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,41 -1,12% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 42,93 7,84% DHL Group (ex Deutsche Post)
Heidelberg Materials 198,00 -4,53% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 71,52 0,56% Henkel KGaA Vz.
RWE AG St. 43,03 1,29% RWE AG St.
SAP SE 220,15 -3,17% SAP SE
Siemens Energy AG 104,70 -2,65% Siemens Energy AG
Zalando 24,34 4,64% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 734,02 -1,31%

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

