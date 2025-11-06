Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Fokus
|
06.11.2025 17:59:24
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten
Zum Handelsschluss verlor der DAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent auf 23 744,24 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,064 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,222 Prozent leichter bei 23 996,24 Punkten, nach 24 049,74 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 058,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23 721,99 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 378,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der DAX 23 924,36 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, stand der DAX noch bei 19 039,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern registriert.
DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,63 Prozent auf 43,32 EUR), Zalando (+ 6,58 Prozent auf 24,14 EUR), RWE (+ 1,24 Prozent auf 43,12 EUR), Continental (+ 0,84 Prozent auf 67,06 EUR) und Henkel vz (+ 0,76 Prozent auf 71,62 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Heidelberg Materials (-4,95 Prozent auf 196,75 EUR), SAP SE (-4,39 Prozent auf 217,95 EUR), Deutsche Börse (-4,14 Prozent auf 210,80 EUR), Brenntag SE (-3,14 Prozent auf 46,30 EUR) und Siemens Energy (-2,47 Prozent auf 104,60 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 958 639 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
2025 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die BASF-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,25
|-0,47%
|BASF
|42,81
|-0,21%
|Bayer
|26,38
|-0,32%
|Brenntag SE
|46,01
|-3,99%
|Continental AG
|66,74
|0,94%
|Deutsche Börse AG
|210,30
|-4,28%
|Deutsche Telekom AG
|26,41
|-1,12%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|42,93
|7,84%
|Heidelberg Materials
|198,00
|-4,53%
|Henkel KGaA Vz.
|71,52
|0,56%
|RWE AG St.
|43,03
|1,29%
|SAP SE
|220,15
|-3,17%
|Siemens Energy AG
|104,70
|-2,65%
|Zalando
|24,34
|4,64%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 734,02
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.