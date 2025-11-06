Zalando-Aktie legt zu: Zalando wächst zweistellig - Gewinne sinken leicht

Zalando ist im dritten Quartal deutlich zweistellig gewachsen und hat erstmals vom Beitrag des jüngst erworbenen Hamburger Online-Modehändlers About You profitiert.

Die operative Marge verschlechterte sich leicht, trotz des kleinen EBIT-Zuwachses. Unter dem Strich sank der Gewinn.

Für die jüngst veröffentlichten Ziele im Gesamtjahr inklusive About You sieht sich der Konzern auf Kurs.

Demzufolge soll das Bruttowarenvolumen (GMV) der kombinierten Gruppe um 12 bis 15 Prozent steigen und der Umsatz um 14 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT soll in der Größenordnung 550 bis 600 Millionen Euro landen.

Im dritten Quartal steigerte der DAX-Konzern den Umsatz um 27 Prozent auf 3,02 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen GMV - also der Gesamtwert der Waren, die über einen Online-Marktplatz verkauft werden, inklusive Gebühreneinnahmen - legte um 22 Prozent zu auf 4,21 Milliarden Euro.

Beides war besser als die Konsenserwartungen von 2,97 Milliarden bzw 4,13 Milliarden Euro.

Das bereinigte EBIT betrug 96,3 Millionen Euro nach 93 Millionen, die Marge verschlechterte sich auf 3,2 Prozent von 3,9.

Nach Steuern verdiente Zalando 12,5 Millionen Euro im Quartal, nach Steuern und Dritten 14,8 Millionen, verglichen mit 44 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 0,06 Euro nach 0,17. Die Nachsteuergewinne waren unter Erwartungen.

Zalando diskutiert Expansion mit B2B-Software Scayle in US-Markt

Zalando sieht gute Opportunitäten für die mit About You erworbene B2B-Software Scayle für eine Expansion in den US-Markt, in dem der Berliner Online-Modehändler bisher nicht vertreten ist. Dies sagte Co-CEO und Interims-CFO David Schröder in der Telefonkonferenz mit Investoren.

"Wie wir gesehen haben, ist die Dynamik in Europa bereits sehr stark. Aber natürlich könnte der gesamte adressierbare Markt erheblich erweitert werden, wenn wir in den USA Fuß fassen", sagte Schröder. Chancen für Wachstum in den USA seien "eine der größten Möglichkeiten für künftiges zusätzliches Wachstum von Scayle". Daher sei dies "eine wichtige Priorität für uns als Gruppe und insbesondere für das Scayle-Team". Er freue sich sehr, mitteilen zu können, dass dazu "mehrere wichtige Gespräche, die ich als fast abgeschlossen bezeichnen würde, im Gange sind". Schröder ergänzte: "Stay tuned für weitere Updates zu diesem Thema."

Mit About You hat Zalando Scayle erworben, die B2B-Software von About You, die das E-Commerce-Betriebssystem Zeos von Zalando ergänzen soll. Dadurch sollen den Angaben zufolge künftig Marken und Einzelhändler ihr Multichannel-E-Commerce-Geschäft europaweit über eine einheitliche Plattform mit Logistik-, Software- und Service-Funktionen steuern können, unabhängig davon, ob sie ihr Geschäft auf oder außerhalb der Zalando-Plattform abwickeln. Scayle sei eine der am schnellsten wachsenden Software-as-a-Service-Commerce-Plattformen weltweit und bereits hochprofitabel. Im Mode- und Lifestyle-Segment nutzen den Angaben zufolge mehr als 200 Online-Shops in Europa und Nordamerika die vielfältigen Funktionen.

Zalando deutlich erholt nach Zahlen

Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Zuletzt zogen die Aktien via XETRA um 8,92 Prozent auf 24,67 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren DAX-Plätze zu Buche.

Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.

Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar.

DOW JONES / dpa-AFX