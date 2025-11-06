UBS AG bescheinigt Buy für Zalando-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Prüfung der Zalando-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach.

Um 12:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 24,69 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 74,16 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 563 104 Zalando-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 23,8 Prozent. Am 06.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

