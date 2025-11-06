Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktuelle Analyse im Blick
|
06.11.2025 12:22:48
UBS AG bescheinigt Buy für Zalando-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Yashraj Rajani lobte am Donnerstag den starken Umsatz des Onlinehändlers. Die Marge im Privatkundengeschäft sei allerdings schwach.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Zalando-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 9,0 Prozent auf 24,69 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 74,16 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 563 104 Zalando-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 fiel die Aktie um 23,8 Prozent. Am 06.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,30
|-4,27%