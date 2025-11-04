RWE Aktie

42,57EUR -0,23EUR -0,54%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 06:16:36

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RWE von 40 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman lotete am Montag angesichts der jüngsten Kursrally die Wachstumschancen der Essener aus. Er geht insbesondere davon aus, dass die Impulse aus der Vergaberunde für Offshore-Windparks in Großbritannien, dem US-Geschäft und den deutschen Plänen für Gaskraftwerke in den kommenden drei bis sechs Monaten klarer werden. RWE-Aktien seien obendrein deutlich niedriger bewertet als die der Konkurrenz./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,38 € 		Abst. Kursziel*:
17,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,45%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten