Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der MDAX verliert heute an Wert.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,81 Prozent leichter bei 25 753,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 248,880 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,058 Prozent fester bei 25 979,75 Punkten in den Handel, nach 25 964,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 718,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 979,75 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,757 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, lag der MDAX bei 26 174,57 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.11.2023, einen Stand von 26 007,22 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.02.2023, den Wert von 28 648,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,04 Prozent nach unten. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 5,30 Prozent auf 13,22 EUR), PUMA SE (+ 3,59 Prozent auf 42,15 EUR), KION GROUP (+ 2,08 Prozent auf 43,59 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,65 Prozent auf 101,30 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,51 Prozent auf 4,69 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,59 Prozent auf 1,64 EUR), LANXESS (-4,48 Prozent auf 23,03 EUR), Delivery Hero (-4,39 Prozent auf 21,34 EUR), TAG Immobilien (-4,13 Prozent auf 11,15 EUR) und ENCAVIS (-3,54 Prozent auf 10,89 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 029 421 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,250 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,44 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

