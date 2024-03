Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich ging der SDAX den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 13 906,54 Punkten aus dem Freitagshandel. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 116,812 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,031 Prozent auf 13 918,41 Punkte an der Kurstafel, nach 13 914,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 13 906,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 975,30 Punkten verzeichnete.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,701 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 15.02.2024, bei 13 827,66 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 15.12.2023, mit 13 617,48 Punkten bewertet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 12 847,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,618 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 6,69 Prozent auf 213,60 EUR), pbb (+ 3,85 Prozent auf 4,59 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,45 Prozent auf 37,50 EUR), Mutares (+ 3,10 Prozent auf 33,30 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2,54 Prozent auf 40,40 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil BayWa (-9,93 Prozent auf 25,85 EUR), Grand City Properties (-4,76 Prozent auf 9,00 EUR), Varta (-3,78 Prozent auf 13,74 EUR), AUTO1 (-3,39 Prozent auf 4,19 EUR) und Drägerwerk (-3,24 Prozent auf 49,25 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 839 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die TRATON-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,360 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,68 zu Buche schlagen. Mit 7,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

