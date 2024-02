Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,44 Prozent schwächer bei 1 728,80 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent leichter bei 1 736,38 Punkten, nach 1 736,50 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 728,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 736,70 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,593 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 723,67 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 551,26 Punkten. Der ATX Prime wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, mit 1 700,00 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,862 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 746,00 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Wolford (+ 4,82 Prozent auf 4,78 EUR), Semperit (+ 1,50 Prozent auf 14,88 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,68 Prozent auf 44,20 EUR), Rosenbauer (+ 0,67 Prozent auf 30,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,49 Prozent auf 6,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Raiffeisen (-4,20 Prozent auf 19,16 EUR), Frequentis (-2,17 Prozent auf 27,00 EUR), IMMOFINANZ (-1,37 Prozent auf 21,55 EUR), PORR (-1,34 Prozent auf 13,26 EUR) und CA Immobilien (-1,16 Prozent auf 29,95 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 198 793 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,265 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at