WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

Rentable CA Immobilien-Investition? 25.11.2025 10:03:41

ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in CA Immobilien von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in CA Immobilien eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 25.11.2022 wurde das CA Immobilien-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des CA Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 32,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 310,078 CA Immobilien-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2025 auf 23,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 398,45 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 26,02 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete CA Immobilien eine Marktkapitalisierung von 2,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

