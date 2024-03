Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime nachmittags im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Um 15:42 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,21 Prozent auf 1 707,48 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,143 Prozent auf 1 708,68 Punkte an der Kurstafel, nach 1 711,13 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 706,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 714,84 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,128 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 738,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 638,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, lag der ATX Prime bei 1 782,08 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 0,382 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 1,85 Prozent auf 6,04 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 6,10 EUR), BAWAG (+ 1,17 Prozent auf 51,85 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,13 Prozent auf 8,09 EUR) und Andritz (+ 1,07 Prozent auf 61,55 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Marinomed Biotech (-3,40 Prozent auf 22,70 EUR), AT S (AT&S) (-2,98 Prozent auf 19,20 EUR), Lenzing (-2,95 Prozent auf 29,65 EUR), Raiffeisen (-1,66 Prozent auf 18,95 EUR) und Verbund (-1,65 Prozent auf 65,60 EUR) unter Druck.

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 130 389 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22,791 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,14 erwartet. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

