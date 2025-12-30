EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers EVN auf 35,5 von zuvor 32,8 Euro erhöht. Der zuständige Experte Christoph Schultes hat gleichzeitig seine Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die EVN-Aktien an der Wiener Börse mit 26,75 Euro.
Als Hintergrund der Kurszielerhöhung nennt Schultes eine Anpassung seiner Prognosen für die operativen Margen. Für das Geschäftsjahr 2025/26 der EVN prognostizieren die Erste-Analysten derzeit einen Gewinn von 2,66 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,45 (2026/27) und 2,59 (2027/28) Euro je Aktie. Die Dividende für 2025/26 wird mit 0,90, für 2026/27 mit 0,95 und für 2027/28 mit 1,05 Euro pro Anteil erwartet.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html
