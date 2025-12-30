EVN Aktie

26,70EUR -0,05EUR -0,19%
EVN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.12.2025 09:18:00

EVN kaufen

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Energieversorgers EVN auf 35,5 von zuvor 32,8 Euro erhöht. Der zuständige Experte Christoph Schultes hat gleichzeitig seine Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstag notierten die EVN-Aktien an der Wiener Börse mit 26,75 Euro.

Als Hintergrund der Kurszielerhöhung nennt Schultes eine Anpassung seiner Prognosen für die operativen Margen. Für das Geschäftsjahr 2025/26 der EVN prognostizieren die Erste-Analysten derzeit einen Gewinn von 2,66 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,45 (2026/27) und 2,59 (2027/28) Euro je Aktie. Die Dividende für 2025/26 wird mit 0,90, für 2026/27 mit 0,95 und für 2027/28 mit 1,05 Euro pro Anteil erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at

AFA0009 2025-12-30/09:18

Zusammenfassung: EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) kaufen
Unternehmen:
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
26,80 € 		Abst. Kursziel*:
32,46%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
26,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,22%
Analyst Name::
Christoph Schultes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten

Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Analysen

09:18 EVN kaufen Erste Group Bank
18.12.25 EVN Reduce Baader Bank
08.12.25 EVN verkaufen Baader Bank
15.10.25 EVN kaufen Erste Group Bank
28.08.25 EVN add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,80 0,19% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)

Aktuelle Aktienanalysen

09:18 EVN kaufen Erste Group Bank
08:21 Apple Underweight Barclays Capital
08:20 Unilever Outperform Bernstein Research
08:17 Reckitt Benckiser Outperform Bernstein Research
08:13 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:11 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:10 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:08 Danone Market-Perform Bernstein Research
08:06 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.12.25 NVIDIA Buy UBS AG
29.12.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
29.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
29.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
29.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Orsted Hold Jefferies & Company Inc.
23.12.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
23.12.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.12.25 HelloFresh Halten DZ BANK
22.12.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
22.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.12.25 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
19.12.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.12.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 Nike Kaufen DZ BANK
19.12.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 Nike Outperform Bernstein Research
19.12.25 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 EssilorLuxottica Buy UBS AG
19.12.25 BP Neutral UBS AG
19.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Douglas Neutral UBS AG
19.12.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
19.12.25 adidas Buy Warburg Research
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen