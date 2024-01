Anleger in Wien halten sich zurück: Das macht der ATX Prime nachmittags

Am zweiten Tag der Woche herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent schwächer bei 1 718,68 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,010 Prozent auf 1 721,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,67 Punkten am Vortag.

Bei 1 727,78 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 717,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 666,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 559,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, wurde der ATX Prime mit 1 639,32 Punkten gehandelt.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 2,73 Prozent auf 9,78 EUR), EVN (+ 1,75 Prozent auf 29,15 EUR), AMAG (+ 1,66) Prozent auf 30,60 EUR), Palfinger (+ 1,65 Prozent auf 24,70 EUR) und PORR (+ 1,20 Prozent auf 13,48 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Semperit (-2,44 Prozent auf 15,18 EUR), voestalpine (-1,67 Prozent auf 27,02 EUR), Raiffeisen (-1,23 Prozent auf 18,51 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,12 Prozent auf 123,40 EUR) und CA Immobilien (-1,11 Prozent auf 31,30 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 124 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 29,617 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at