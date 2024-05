Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI liegt im Minus

Am Mittwoch fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,04 Prozent auf 15 990,49 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,959 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,228 Prozent auf 15 960,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 996,80 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 954,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 15 990,49 Einheiten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,301 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der SPI einen Stand von 15 102,72 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 14 857,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 227,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,75 Prozent. Bei 16 048,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 14,48 Prozent auf 8,30 CHF), Ypsomed (+ 11,98 Prozent auf 378,50 CHF), Comet (+ 5,28) Prozent auf 329,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 5,20 Prozent auf 0,08 CHF) und Curatis (+ 4,49 Prozent auf 8,15 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil GAM (-3,97 Prozent auf 0,28 CHF), DocMorris (-3,18 Prozent auf 60,85 CHF), Meyer Burger (-2,73 Prozent auf 0,01 CHF), Orascom Development (-2,61 Prozent auf 4,11 CHF) und Jungfraubahn (-2,60 Prozent auf 194,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 744 619 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 249,067 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

2025 hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 7,01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at