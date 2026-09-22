Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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22.09.2026 05:10:21
Apple Folds & Meta Muses
In this episode of Motley Fool Hidden Gems Investing, Motley Fool contributors Travis Hoium, Lou Whiteman, and Jason Hall discuss:
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A full transcript is below.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
21.09.26
|Meta gives union access to recruit UK staff for first time (Financial Times)
|
20.09.26
|Meta launches fresh legal challenge over UK’s Online Safety Act (Financial Times)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|295,90
|1,16%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|648,20
|11,87%
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