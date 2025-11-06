Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
06.11.2025 13:15:00
Apple stellt ganzen App Store ins Web - leakt aus Versehen Code
Künftig kann man den ganzen App Store auch im Browser besuchen. Apple ist dabei allerdings Code auf GitHub entfleucht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
