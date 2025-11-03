Apple Aktie
|232,45EUR
|-2,35EUR
|-1,00%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 230 auf 300 US-Dollar angehoben. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, zu denen vor allem das Service-Geschäft beigetragen habe, schrieb Ingo Wermann am Montag in einer Nachbetrachtung. Positiv wertet er, dass Vorstandschef Tim Cook trotz der Verzögerung bei der Einführung von KI-Funktionalitäten einen iPhone-Rekordumsatz prognostiziert. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 267,32
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 267,76
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar (dpa-AFX)
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: Gewinn von iKonzern klettert (finanzen.at)
|
31.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Apple auf Höchststand - Aussicht auf Rekord-Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
31.10.25
|ROUNDUP 3: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (dpa-AFX)
|
31.10.25
|MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
31.10.25
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
31.10.25
|Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online)
|
31.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)