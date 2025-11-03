Apple Aktie

232,45EUR -2,35EUR -1,00%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

03.11.2025 18:03:44

Apple Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 230 auf 300 US-Dollar angehoben. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, zu denen vor allem das Service-Geschäft beigetragen habe, schrieb Ingo Wermann am Montag in einer Nachbetrachtung. Positiv wertet er, dass Vorstandschef Tim Cook trotz der Verzögerung bei der Einführung von KI-Funktionalitäten einen iPhone-Rekordumsatz prognostiziert. Wermann hob seine Schätzungen deutlich an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 17:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Kaufen
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 267,32 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 267,76 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

