Apple Aktie

235,15EUR 2,65EUR 1,14%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

04.11.2025 18:32:51

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die App-Store-Umsätze des Technologiekonzerns seien im Oktober um 3,0 Prozent zum Vormonat gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege klar über dem durchschnittlichen historischen September/Oktober-Wachstum von 1,8 Prozent./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 270,47 		Abst. Kursziel*:
12,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 270,62 		Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

