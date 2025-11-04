Apple Aktie
|235,15EUR
|2,65EUR
|1,14%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Die App-Store-Umsätze des Technologiekonzerns seien im Oktober um 3,0 Prozent zum Vormonat gestiegen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege klar über dem durchschnittlichen historischen September/Oktober-Wachstum von 1,8 Prozent./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 11:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
