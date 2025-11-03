Apple Aktie
|234,05EUR
|-0,75EUR
|-0,32%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 14:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 270,37
|
Abst. Kursziel*:
12,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 270,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,81%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
