Apple Aktie

234,75EUR -10,45EUR -4,26%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

31.10.2025 13:32:06

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 271,40 		Abst. Kursziel*:
3,17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 270,92 		Abst. Kursziel aktuell:
3,35%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

