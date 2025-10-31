Apple Aktie
|234,75EUR
|-10,45EUR
|-4,26%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
31.10.2025 13:32:06
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 220 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die iPhone-Nachfrage erhole sich erwartungsgemäß, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein günstigeres Zollumfeld schaffe die Voraussetzungen./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 271,40
|
Abst. Kursziel*:
3,17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 270,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,35%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
11:53
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
11:24
|Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online)
|
07:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06:29
|ROUNDUP: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Apple wächst wie erwartet - Gewinn übertrifft Erwartungen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Apple predicts holiday boom in iPhone sales (Financial Times)