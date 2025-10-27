Apple Aktie
|228,05EUR
|1,70EUR
|0,75%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die iPhone-Nachfrage sei besser als erwartet, weshalb er seine Absatzprognosen erhöht habe, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies den verstärkten Werbeaktivitäten geschuldet und könnte bei einer Zurücknahme die Nachfrage wieder sinken lassen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 21:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 220,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 266,38
|
Abst. Kursziel*:
-17,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 265,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,21%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|Apple loses UK class action lawsuit over ‘excessive’ App Store charges (Financial Times)
|
23.10.25
|ROUNDUP: Apple könnte Anti-Tracking-Abfrage in Deutschland abschaffen (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel: Dow Jones verliert mittags (finanzen.at)
|
22.10.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.10.25
|Samsung-Aktie im Plus: Neues AR-Headset als Alternative zur Apple Vision Pro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|Google and Apple face stricter UK rules on mobile platforms (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|14:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|228,05
|0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:27
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:35
|Under Armour Buy
|UBS AG
|14:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|13:57
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|11:19
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|10:50
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:07
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:07
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|09:47
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:48
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:30
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|08:29
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|08:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:28
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:22
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|Sanofi Buy
|UBS AG
|07:40
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:40
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.