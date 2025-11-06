Apple Aktie

233,95EUR -0,35EUR -0,15%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

06.11.2025 06:42:51

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Ein möglicher Deal mit der Google-KI Gemini könnte Apples Siri beim Aufholen im Bereich Künstliche Intelligenz helfen und obendrein die Bande zwischen beiden Firmen stärken, schrieb Samik Chatterjee am Mittwoch anlässlich entsprechender Pressemeldungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:04 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 270,14 		Abst. Kursziel*:
12,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 270,14 		Abst. Kursziel aktuell:
12,90%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

Analysen zu Apple Inc.

