Apple Aktie
|234,75EUR
|-10,45EUR
|-4,26%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple nach Zahlen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 203,07 auf 246,99 US-Dollar angehoben. Der Tech-Riese habe im Schlussquartal seines Geschäftsjahres erwartungsgemäß abgeschnitten, aber einen starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben, schrieb Edison Lee in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die langfristigen Aussichten blieben derweil gedämpft./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246,99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 271,40
|
Abst. Kursziel*:
-8,99%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 270,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,60%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
11:53
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
11:24
|Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online)
|
07:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
06:29
|ROUNDUP: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (dpa-AFX)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Apple wächst wie erwartet - Gewinn übertrifft Erwartungen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Trotz Umsatzrückgang in China: Apple wächst wie erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Apple predicts holiday boom in iPhone sales (Financial Times)