Apple Aktie
|234,05EUR
|-0,75EUR
|-0,32%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
03.11.2025 06:34:32
Apple Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 246,99
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 270,37
|
Abst. Kursziel*:
-8,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 270,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Apple-Aktie schwächelt dennoch: Gewinn von iKonzern klettert (finanzen.at)
|
31.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Apple auf Höchststand - Aussicht auf Rekord-Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
31.10.25
|ROUNDUP 3: Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft dank neuer iPhones (dpa-AFX)
|
31.10.25
|MÄRKTE USA/Börsen dürften von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
31.10.25
|MARKT USA/Wall Street dürfte von Amazon und Apple befeuert werden (Dow Jones)
|
31.10.25
|Apple freut sich auf das Weihnachtsgeschäft (Spiegel Online)
|
31.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 305 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
31.10.25
|FirstFT: Apple predicts holiday boom thanks to iPhone (Financial Times)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|234,05
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|31.10.25
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets