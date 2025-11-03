Apple Aktie

234,05EUR -0,75EUR -0,32%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 06:34:32

Apple Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Hold
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 246,99
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 270,37 		Abst. Kursziel*:
-8,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 270,37 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,65%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen

07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 234,05 -0,32% Apple Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

08:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
07:38 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
07:36 Linde Outperform Bernstein Research
07:29 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:29 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Volkswagen Neutral UBS AG
07:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 Diageo Buy UBS AG
06:34 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
06:34 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
06:32 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 Vodafone Group Sell UBS AG
06:30 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:30 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:29 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
31.10.25 Boeing Kaufen DZ BANK
31.10.25 Amazon Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 Raiffeisen Reduce Baader Bank
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 AXA Kaufen DZ BANK
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
31.10.25 Linde Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
31.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 AB InBev Overweight Barclays Capital
31.10.25 Linde Outperform Bernstein Research
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
31.10.25 Amazon Buy UBS AG
31.10.25 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Santander Overweight Barclays Capital
31.10.25 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 HelloFresh Buy UBS AG
31.10.25 Amazon Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen