ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
26.11.2025 11:30:00
ASML Stock Analysis: Buy or Sell?
ASML Stock Analysis: Buy or Sell?

ASML (NASDAQ: ASML) is one of the most critical suppliers of the semiconductor industry.*Stock prices used were the afternoon prices of Nov. 21, 2025. The video was published on Nov. 23, 2025.
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 legt mittags zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|25.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|20.10.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.10.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|15.10.25
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX startet tiefer - DAX zum Auftakt wenig verändert -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen nur wenig Bewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.