25.11.2025 17:58:41
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus
Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,78 Prozent im Plus bei 5 571,64 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,725 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent schwächer bei 5 528,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 510,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 581,92 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 443,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 799,87 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,29 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,68 Prozent auf 63,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR), Infineon (+ 2,08 Prozent auf 33,55 EUR), Siemens (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR) und Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 468,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Enel (-0,50 Prozent auf 8,81 EUR), Eni (-0,33 Prozent auf 15,64 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,11 Prozent auf 5,46 EUR) und Siemens Energy (+ 0,38 Prozent auf 106,85 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 752 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 323,259 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|30.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|SAP Buy
|UBS AG
|27.10.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|889,10
|2,32%
|Bayer
|30,84
|0,19%
|BNP Paribas S.A.
|72,39
|0,60%
|Deutsche Börse AG
|220,40
|-0,27%
|Enel S.p.A.
|8,80
|-0,10%
|Eni S.p.A.
|15,99
|1,56%
|Infineon AG
|33,54
|-0,62%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,56
|0,54%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,23
|0,86%
|Rheinmetall AG
|1 483,50
|0,85%
|SAP SE
|204,90
|-0,34%
|Siemens AG
|227,55
|-0,13%
|Siemens Energy AG
|109,55
|2,14%
|UniCredit S.p.A.
|63,57
|0,13%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 621,10
|0,85%