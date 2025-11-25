SAP Aktie

SAP Aktie

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

Index-Performance im Blick 25.11.2025 17:58:41

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 stieg schlussendlich.

Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,78 Prozent im Plus bei 5 571,64 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,725 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent schwächer bei 5 528,61 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 510,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 581,92 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 674,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 443,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 799,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 13,29 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2,68 Prozent auf 63,15 EUR), Deutsche Börse (+ 2,36 Prozent auf 221,10 EUR), Infineon (+ 2,08 Prozent auf 33,55 EUR), Siemens (+ 1,79 Prozent auf 227,00 EUR) und Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 468,00 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil SAP SE (-1,28 Prozent auf 204,85 EUR), Enel (-0,50 Prozent auf 8,81 EUR), Eni (-0,33 Prozent auf 15,64 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,11 Prozent auf 5,46 EUR) und Siemens Energy (+ 0,38 Prozent auf 106,85 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 4 752 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 323,259 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

30.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 SAP Buy UBS AG
27.10.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
