Gewinne in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Um 15:42 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,67 Prozent auf 5 565,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,725 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,001 Prozent leichter bei 5 528,61 Punkten, nach 5 528,67 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5 510,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 581,92 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 5 674,50 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 5 443,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 799,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,17 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,60 Prozent auf 63,10 EUR), Siemens (+ 1,86 Prozent auf 227,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,81 Prozent auf 541,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,59 Prozent auf 97,08 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 219,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,93 Prozent auf 203,50 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 105,30 EUR), Enel (-0,85 Prozent auf 8,78 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,11 Prozent auf 5,46 EUR) und Eni (+ 0,05 Prozent auf 15,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2 728 914 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 323,259 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

