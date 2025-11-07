PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
PORR-Investition 07.11.2025 10:04:27

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren PORR-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 07.11.2015 wurde die PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PORR-Aktie bei 23,27 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 429,823 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 896,01 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 06.11.2025 auf 25,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,96 Prozent angezogen.

PORR wurde am Markt mit 1,03 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten

Analysen zu PORR AGmehr Analysen

29.08.25 PORR Erste Group Bank
25.08.25 PORR Kauf Warburg Research
21.08.25 PORR Kauf Warburg Research
04.06.25 PORR accumulate Erste Group Bank
23.05.25 PORR buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PORR AG 25,45 0,39% PORR AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen