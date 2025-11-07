ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht

Am 07.11.2015 wurde die PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PORR-Aktie bei 23,27 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 429,823 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 896,01 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 06.11.2025 auf 25,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,96 Prozent angezogen.

PORR wurde am Markt mit 1,03 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at