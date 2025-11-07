PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Investition
|
07.11.2025 10:04:27
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht
Am 07.11.2015 wurde die PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PORR-Aktie bei 23,27 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 429,823 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 896,01 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 06.11.2025 auf 25,35 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,96 Prozent angezogen.
PORR wurde am Markt mit 1,03 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu PORR AGmehr Analysen
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|04.06.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.05.25
|PORR buy
|Warburg Research
|29.08.25
|PORR
|Erste Group Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|21.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|04.06.25
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.05.25
|PORR buy
|Warburg Research
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|10.09.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|25,45
|0,39%
