Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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ATX-Performance im Fokus 11.06.2026 09:29:02

ATX aktuell: ATX startet im Plus

ATX aktuell: ATX startet im Plus

ATX-Handel am Donnerstagmorgen.

Am Donnerstag tendiert der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,57 Prozent stärker bei 6 002,55 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 168,925 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 5 968,81 Punkten in den Handel, nach 5 968,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6 002,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 968,58 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,34 Prozent abwärts. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 11.05.2026, den Stand von 5 936,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 434,40 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 4 391,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6 167,48 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 5,47 Prozent auf 188,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,90 Prozent auf 139,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,30) Prozent auf 35,05 EUR), Raiffeisen (+ 0,96 Prozent auf 48,20 EUR) und OMV (+ 0,87 Prozent auf 58,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Wienerberger (-0,72 Prozent auf 22,10 EUR), Lenzing (-0,45 Prozent auf 22,30 EUR), Vienna Insurance (-0,33 Prozent auf 61,30 EUR), Palfinger (-0,31 Prozent auf 32,25 EUR) und UNIQA Insurance (-0,23 Prozent auf 17,08 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 23 650 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,967 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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