Erste Group Bank Aktie

103,20EUR 2,30EUR 2,28%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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09.06.2026 10:47:00

Erste Group Bank buy

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy"für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt. Auch das Kursziel wurden von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bei 121 Euro belassen. Die Analystin verweist auf die weiterhin attraktive Bewertung der Aktie.

Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 103 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/moe

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0028 2026-06-09/10:47

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
121,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
103,10 € 		Abst. Kursziel*:
17,36%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
103,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,25%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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