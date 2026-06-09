Erste Group Bank Aktie
|103,20EUR
|2,30EUR
|2,28%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank buy
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy"für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt. Auch das Kursziel wurden von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bei 121 Euro belassen. Die Analystin verweist auf die weiterhin attraktive Bewertung der Aktie.
Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 103 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/moe
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0028 2026-06-09/10:47
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG buy
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
121,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
103,10 €
|
Abst. Kursziel*:
17,36%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
103,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,25%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
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