Erste Group Bank Aktie
|101,00EUR
|-0,70EUR
|-0,69%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank add
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 117 Euro fest.
Nach Überarbeitung der Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP) zur stärkeren Berücksichtigung der langfristigen Perspektiven habe sich ein Anstieg des Kursziels ergeben, der die Anpassung der Empfehlung rechtfertige, begründete Grinsztajn in der am Donnerstag vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 11,2 bzw. 11,8 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,31, 5,58 und 5,91 Euro je Aktie.
Am Donnerstagnachmittag notierten die Erste-Titel an der Wiener Börse bei 101,10 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/sto
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0051 2026-05-28/15:36
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG add
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
117,00 €
|
Rating jetzt:
add
|
Kurs*:
101,00 €
|
Abst. Kursziel*:
15,84%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
101,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,84%
|
Analyst Name::
David Grinsztajn
|
KGV*:
-
Analysen zu Erste Group Bank AG
|15:36
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
