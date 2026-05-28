Erste Group Bank Aktie

101,00EUR -0,70EUR -0,69%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

28.05.2026 15:36:00

Erste Group Bank add

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Erste Group von "Reduce" auf "Add" angehoben. Das 6-Monats-Kursziel setzte Analyst David Grinsztajn auf 117 Euro fest.

Nach Überarbeitung der Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP) zur stärkeren Berücksichtigung der langfristigen Perspektiven habe sich ein Anstieg des Kursziels ergeben, der die Anpassung der Empfehlung rechtfertige, begründete Grinsztajn in der am Donnerstag vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Anteilsschein rechnen die Analysten von Baader im Geschäftsjahr 2026 nun mit 10,30 Euro. In den Folgejahren sollen sich Erträge je Titel auf 11,2 bzw. 11,8 Euro belaufen. Die Dividendenschätzungen für die Jahre 2026-28 lauten 4,31, 5,58 und 5,91 Euro je Aktie.

Am Donnerstagnachmittag notierten die Erste-Titel an der Wiener Börse bei 101,10 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/sto

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0051 2026-05-28/15:36

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG add
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
add 		Kurs*:
101,00 € 		Abst. Kursziel*:
15,84%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
101,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,84%
Analyst Name::
David Grinsztajn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

