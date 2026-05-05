Erste Group Bank Aktie

94,20EUR 0,70EUR 0,75%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

05.05.2026 10:23:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 117,0 auf 121,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Obwohl die Erste Group im ersten Quartal 2026 ein durchwachsenes Ergebnis erzielte, heben die Deutsche Bank-Experten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich rund 3 Prozent an, hieß es in der aktuellen Studie.

Während des Conference Calls hob die Unternehmensleitung die positive Geschäftsdynamik - mit Ausnahme von Polen - hervor und bestätigte alle Ziele für das Geschäftsjahr 2026, so die Deutsche Bank-Experten weiter.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 93,95 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/szk

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0029 2026-05-05/10:23

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
121,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
94,15 € 		Abst. Kursziel*:
28,52%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
94,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

