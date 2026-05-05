Erste Group Bank Aktie
|94,20EUR
|0,70EUR
|0,75%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 117,0 auf 121,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analystin Marlene Eibensteiner bestätigt.
Obwohl die Erste Group im ersten Quartal 2026 ein durchwachsenes Ergebnis erzielte, heben die Deutsche Bank-Experten ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie für den gesamten Prognosezeitraum um durchschnittlich rund 3 Prozent an, hieß es in der aktuellen Studie.
Während des Conference Calls hob die Unternehmensleitung die positive Geschäftsdynamik - mit Ausnahme von Polen - hervor und bestätigte alle Ziele für das Geschäftsjahr 2026, so die Deutsche Bank-Experten weiter.
Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 93,95 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0029 2026-05-05/10:23
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
121,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
94,15 €
|
Abst. Kursziel*:
28,52%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
94,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,25%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Analysen zu Erste Group Bank AG
|10:23
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|17.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
