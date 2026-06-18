Erste Group Bank Aktie

114,90EUR -1,00EUR -0,86%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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18.06.2026 08:58:00

Erste Group Bank overweight

Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Krishnendra Dubey in der aktuellen Studie weiterhin mit 123,00 Euro beziffert.

Da die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 (30. Juli) die nächste Gelegenheit bieten, auf die Debatte um die Kapitalallokation einzugehen, würden die Barclays-Experten es begrüßen, wenn die Erste einen Rahmen für eine mögliche Aufstockung ihrer Beteiligung in Polen über 49 Prozent hinaus skizzieren würde, ohne dabei die Kapitaldisziplin aus den Augen zu verlieren.

Die Barclays-Analysten sind der Ansicht, dass der Konzern angesichts seiner branchenführenden Renditen und seiner starken Ertragsdynamik unterbewertet ist, insbesondere vor dem Hintergrund des sich beschleunigenden Wachstums in den Kernmärkten Mittel- und Osteuropas.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 10,54 Euro für 2026, sowie 12,05 bzw. 13,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026, sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Mittwoch notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 115,90 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0014 2026-06-18/08:58

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG overweight
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
123,00 €
Rating jetzt:
overweight 		Kurs*:
115,90 € 		Abst. Kursziel*:
6,13%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
114,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 115,20 -0,60% Erste Group Bank AG

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09:20 BASF Buy Deutsche Bank AG
09:18 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
09:00 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:58 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
08:52 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
07:55 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
07:37 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
07:09 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 AUTO1 Buy UBS AG
07:03 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:02 Bayer Buy UBS AG
07:00 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.06.26 Kering Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.06.26 Bayer Buy UBS AG
17.06.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
17.06.26 BMW Kaufen DZ BANK
17.06.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.06.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
17.06.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
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