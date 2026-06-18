Erste Group Bank Aktie
|114,90EUR
|-1,00EUR
|-0,86%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank overweight
Die Analysten von Barclays haben ihre Einstufung "Overweight" für die Aktien der heimischen Erste Group bestätigt. Das Kursziel wurde von Analyst Krishnendra Dubey in der aktuellen Studie weiterhin mit 123,00 Euro beziffert.
Da die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 (30. Juli) die nächste Gelegenheit bieten, auf die Debatte um die Kapitalallokation einzugehen, würden die Barclays-Experten es begrüßen, wenn die Erste einen Rahmen für eine mögliche Aufstockung ihrer Beteiligung in Polen über 49 Prozent hinaus skizzieren würde, ohne dabei die Kapitaldisziplin aus den Augen zu verlieren.
Die Barclays-Analysten sind der Ansicht, dass der Konzern angesichts seiner branchenführenden Renditen und seiner starken Ertragsdynamik unterbewertet ist, insbesondere vor dem Hintergrund des sich beschleunigenden Wachstums in den Kernmärkten Mittel- und Osteuropas.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 10,54 Euro für 2026, sowie 12,05 bzw. 13,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,30 Euro für 2026, sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Mittwoch notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse zuletzt bei 115,90 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0014 2026-06-18/08:58
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG overweight
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
123,00 €
|
Rating jetzt:
overweight
|
Kurs*:
115,90 €
|
Abst. Kursziel*:
6,13%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
114,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
|
Analyst Name::
Krishnendra Dubey
|
KGV*:
-
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|28.05.26
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|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|28.05.26
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|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
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|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|115,20
|-0,60%
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|09:24
|PNE Buy
|Warburg Research
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|Mutares Buy
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|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
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|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
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|17.06.26
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|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
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|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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|RBC Capital Markets
|17.06.26
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|DZ BANK
|17.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
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