Erste Group Bank Aktie
|112,30EUR
|0,60EUR
|0,54%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 121,00 auf 125,00 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt.
Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste Group für das 2. Quartal 2026 erwarten die Deutsche-Bank-Experten eine solide operative Entwicklung, gestützt durch einen voraussichtlich gegenüber dem Vorquartal weiter steigenden Zinsüberschuss, der durch ein robustes Kreditwachstum sowie im Vergleich zum Vorquartal relativ stabile Provisionserträge und Kostenentwicklungen getragen wird. Beim Gewinn je Aktie werden für das zweite Quartal 2,47 Euro erwartet.
Am Montagvormittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,45 Prozent bei 112,20 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prtas/ger
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0016 2026-07-20/10:28
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
112,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,01%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
112,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
17.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Erste Group Bank AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|112,60
|0,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:45
|Ryanair Buy
|UBS AG
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|TAG Immobilien Outperform
|Bernstein Research
|09:44
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:40
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:33
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Santander Buy
|UBS AG
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|17.07.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|17.07.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research