Erste Group Bank Aktie

112,30EUR 0,60EUR 0,54%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

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20.07.2026 10:28:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 121,00 auf 125,00 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde von der zuständigen Expertin Marlene Eibensteiner bestätigt.

Für die bevorstehenden Ergebnisse der Erste Group für das 2. Quartal 2026 erwarten die Deutsche-Bank-Experten eine solide operative Entwicklung, gestützt durch einen voraussichtlich gegenüber dem Vorquartal weiter steigenden Zinsüberschuss, der durch ein robustes Kreditwachstum sowie im Vergleich zum Vorquartal relativ stabile Provisionserträge und Kostenentwicklungen getragen wird. Beim Gewinn je Aktie werden für das zweite Quartal 2,47 Euro erwartet.

Am Montagvormittag notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,45 Prozent bei 112,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtas/ger

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0016 2026-07-20/10:28

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
112,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,01%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
112,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name::
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 112,60 0,81% Erste Group Bank AG

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08:39 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
08:22 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:39 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
07:33 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Santander Buy UBS AG
17.07.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 TotalEnergies Buy UBS AG
17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
17.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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17.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
17.07.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
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