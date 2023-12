ATX aktuell: ATX zum Start im Minus

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.

Am Montag sinkt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,09 Prozent auf 3 318,76 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 113,054 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 322,00 Zählern und damit 0,007 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 321,76 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 323,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 313,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, wurde der ATX mit 3 203,66 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, betrug der ATX-Kurs 3 149,33 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 3 166,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 5,03 Prozent aufwärts. 3 560,30 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 3 006,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 8 712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 30,312 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Erste Group Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Mit 7,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Erste Group Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.at