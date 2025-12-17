ATX-Papier Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Erste Group Bank-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Erste Group Bank-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 395,257 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Erste Group Bank-Papiers auf 98,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 972,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 289,72 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 37,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at