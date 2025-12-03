XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Rentables Vienna Insurance-Investment? 03.12.2025 10:04:23

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vienna Insurance-Einstiegs gewesen.

Am 03.12.2015 wurde die Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Vienna Insurance-Anteile bei 25,73 EUR. Bei einem Vienna Insurance-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 388,727 Vienna Insurance-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.12.2025 18 931,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,70 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,31 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich jüngst auf 6,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

