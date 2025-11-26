ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vienna Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vienna Insurance eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Vienna Insurance-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 19,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,282 Vienna Insurance-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2025 2 507,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 150,77 Prozent erhöht.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at