ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende fester

Der ATX Prime kletterte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,53 Prozent auf 1 706,68 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,036 Prozent auf 1 697,13 Punkte an der Kurstafel, nach 1 697,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 696,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 711,07 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,067 Prozent nach oben. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 1 723,73 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 06.12.2023, einen Wert von 1 657,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 784,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,429 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit BAWAG (+ 2,25 Prozent auf 54,65 EUR), Lenzing (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), AMAG (+ 1,83 Prozent auf 27,80 EUR), Andritz (+ 1,64 Prozent auf 59,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,48 Prozent auf 37,70 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-3,64 Prozent auf 18,02 EUR), Semperit (-2,10 Prozent auf 12,10 EUR), Polytec (-1,99 Prozent auf 3,45 EUR), Wolford (-1,83 Prozent auf 4,30 EUR) und Marinomed Biotech (-1,77 Prozent auf 22,20 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 474 787 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,260 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,07 erwartet. Mit 12,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Semperit-Aktie zu erwarten.

