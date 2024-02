ATX-Titel Andritz-Aktie: Hätte sich eine Andritz-Anlage vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Wer vor Jahren in Andritz eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Andritz-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 56,55 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Andritz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,683 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Andritz-Papiere wären am 02.02.2024 994,69 EUR wert, da der Schlussstand 56,25 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,53 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Andritz betrug jüngst 5,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at