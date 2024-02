ATX-Titel Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Andritz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 12.02.2021 wurde die Andritz-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Andritz-Aktie bei 40,44 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 247,280 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Andritz-Anteile wären am 09.02.2024 14 206,23 EUR wert, da der Schlussstand 57,45 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 42,06 Prozent.

Alle Andritz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at