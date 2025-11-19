Erste Group Bank Aktie

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

Lukrative Erste Group Bank-Anlage? 19.11.2025 10:05:09

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Erste Group Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Erste Group Bank-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,74 EUR. Bei einem Erste Group Bank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,123 Erste Group Bank-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie auf 88,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 708,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 270,89 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich zuletzt auf 34,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

