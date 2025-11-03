Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Rentabler Lenzing-Einstieg?
|
03.11.2025 10:04:18
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161,031 Lenzing-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (25,95 EUR), wäre das Investment nun 4 178,74 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,21 Prozent verringert.
Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 1,00 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lenzing AG
Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime fällt zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: ATX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel: ATX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.11.25
|Optimismus in Wien: ATX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)