ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lenzing-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 161,031 Lenzing-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (25,95 EUR), wäre das Investment nun 4 178,74 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 58,21 Prozent verringert.

Der Lenzing-Wert an der Börse wurde auf 1,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at