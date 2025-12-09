ATX

5 129,53
29,85
0,59 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance 09.12.2025 09:29:07

ATX aktuell: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

ATX aktuell: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 097,68 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 5 100,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,68 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 083,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 100,88 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 4 655,57 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 3 608,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 39,40 Prozent zu. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 1,90 Prozent auf 53,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,32 Prozent auf 35,36 EUR), Andritz (+ 0,85 Prozent auf 65,15 EUR), STRABAG SE (+ 0,38 Prozent auf 79,60 EUR) und BAWAG (+ 0,33 Prozent auf 121,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,55 Prozent auf 190,80 EUR), Wienerberger (-0,96 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (-0,95 Prozent auf 37,64 EUR), EVN (-0,92 Prozent auf 26,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 22 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,185 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 129,53 0,59%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen