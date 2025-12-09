ATX aktuell: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 097,68 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 5 100,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,68 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5 083,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 100,88 Punkten lag.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4 754,18 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 4 655,57 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, den Stand von 3 608,99 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 39,40 Prozent zu. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 1,90 Prozent auf 53,50 EUR), Raiffeisen (+ 1,32 Prozent auf 35,36 EUR), Andritz (+ 0,85 Prozent auf 65,15 EUR), STRABAG SE (+ 0,38 Prozent auf 79,60 EUR) und BAWAG (+ 0,33 Prozent auf 121,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen DO (-1,55 Prozent auf 190,80 EUR), Wienerberger (-0,96 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (-0,95 Prozent auf 37,64 EUR), EVN (-0,92 Prozent auf 26,85 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,70 Prozent auf 28,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 22 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,185 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

