Börse Wien: ATX am Dienstagmittag in Rot
Am Dienstag notiert der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent schwächer bei 5 097,45 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,090 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,017 Prozent auf 5 100,56 Punkte an der Kurstafel, nach 5 099,68 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5 083,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 128,55 Punkten lag.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4 754,18 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 09.09.2025, einen Wert von 4 655,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.12.2024, wies der ATX einen Wert von 3 608,99 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 39,40 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 128,55 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 5,33 Prozent auf 55,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,78 Prozent auf 35,52 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,94 Prozent auf 15,02 EUR), Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 97,20 EUR) und CPI Europe (+ 0,67 Prozent auf 15,12 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Lenzing (-4,08 Prozent auf 22,35 EUR), Wienerberger (-2,95 Prozent auf 28,32 EUR), voestalpine (-1,84 Prozent auf 37,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,23 Prozent auf 28,10 EUR) und Andritz (-0,85 Prozent auf 64,05 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX
Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 185 399 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,185 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
