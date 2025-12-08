Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

ATX-Performance im Blick 08.12.2025 17:58:41

Freundlicher Handel in Wien: ATX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Für den ATX ging es am Montag aufwärts.

Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,35 Prozent stärker bei 5 099,68 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 149,090 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,013 Prozent leichter bei 5 081,15 Punkten in den Montagshandel, nach 5 081,82 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 5 099,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 069,29 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 4 754,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, stand der ATX bei 4 646,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der ATX einen Wert von 3 583,69 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 39,46 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 124,42 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 1,68 Prozent auf 193,80 EUR), Vienna Insurance (+ 1,55 Prozent auf 52,50 EUR), BAWAG (+ 1,51 Prozent auf 121,30 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,84 Prozent auf 96,55 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Lenzing (-2,92 Prozent auf 23,30 EUR), CA Immobilien (-2,35 Prozent auf 23,26 EUR), Verbund (-1,72 Prozent auf 63,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,56 Prozent auf 28,45 EUR) und Wienerberger (-0,82 Prozent auf 29,18 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 483 013 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,185 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,25 zu Buche schlagen. Mit 9,11 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

