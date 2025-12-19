ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.

Am 19.12.2015 wurden STRABAG SE-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das STRABAG SE-Papier 23,88 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 418,848 STRABAG SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 78,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33 005,24 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 230,05 Prozent.

Am Markt war STRABAG SE jüngst 8,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at