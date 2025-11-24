UNIQA Insurance Aktie

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

24.11.2025 10:04:16

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in UNIQA Insurance-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 7,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,025 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (13,92 EUR), wäre das Investment nun 195,23 EUR wert. Mit einer Performance von +95,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten

Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen

21.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
26.08.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
