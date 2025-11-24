UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Anlage unter der Lupe
|
24.11.2025 10:04:16
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 7,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,025 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (13,92 EUR), wäre das Investment nun 195,23 EUR wert. Mit einer Performance von +95,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.11.25
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu UNIQA Insurance AGmehr Analysen
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.21
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|22.09.20
|UNIQA Insurance neutral
|Commerzbank AG
|30.07.20
|UNIQA Insurance accumulate
|Erste Group Bank
|15.06.20
|UNIQA Insurance Hold
|Commerzbank AG
|25.02.20
|UNIQA Insurance neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UNIQA Insurance AG
|14,00
|0,57%