Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UNIQA nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen des Versicherers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 16,10 Euro wurde von Analyst Michael Huttner unverändert beibehalten.

Die UNIQA meldete einen Vorsteuergewinn von 423 Mio. Euro für die ersten neun Monate von 2025 und sei damit deutlich über der Berenberg-Prognose gelegen, schrieb Huttner in der Analyse. Bei einem Gespräch zu den Ergebnissen habe sich die UNIQA zuversichtlich gezeigt, ihre progressive Dividendenpolitik beibehalten zu können.

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Berenberg-Analysten 1,58 Euro für 2025, sowie 1,67 bzw. 1,77 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,70 Euro für 2025, sowie 0,76 bzw. 0,82 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Freitag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,88 Prozent Minus bei 13,74 Euro.

