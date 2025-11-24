UNIQA Insurance Aktie

24.11.2025 14:33:09

EQS-DD: UNIQA Insurance Group AG: Prof. Dr. Elgar Fleisch, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.11.2025 / 14:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Elgar
Nachname(n): Fleisch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UNIQA Insurance Group AG

b) LEI
529900OOW8ELHOXWZP82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000821103

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,10 EUR 3.600 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,1000 EUR 3.600,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
24.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER
MIC: HRSI


24.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien
Österreich
Internet: www.uniqagroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102014  24.11.2025 CET/CEST





