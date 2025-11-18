UNIQA Insurance Aktie

13,02EUR -0,18EUR -1,36%
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

18.11.2025 09:05:00

UNIQA Insurance buy

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UNIQA im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 16,10 Euro wurde von Analyst Michael Huttner unverändert beibehalten.

Die UNIQA wird ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 20. November veröffentlichen und seine strategischen Planziele auf dem Kapitalmarkttag (CMD) am 24. November aktualisieren. Die Berenberg-Experten prognostizieren starke Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025, die die gleichen positiven Trends zeigen, die UNIQA bereits im ersten Quartal 2025 und nach sechs Monaten 2025 gemeldet hat.

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Berenberg-Analysten 1,55 Euro für 2025, sowie 1,63 bzw. 1,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,68 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag notierten die UNIQA-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit 1,5 Prozent Minus bei 13,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000821103 WEB http://www.uniqagroup.com

AFA0018 2025-11-18/09:05

Zusammenfassung: UNIQA Insurance AG buy
Unternehmen:
UNIQA Insurance AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16,10 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
12,98 € 		Abst. Kursziel*:
24,04%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
13,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,85%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:05 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 UNIQA Insurance accumulate Erste Group Bank
26.08.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

UNIQA Insurance AG 12,92 -2,12% UNIQA Insurance AG

