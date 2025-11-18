Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UNIQA im Vorfeld der anstehenden Ergebnisveröffentlichung des Versicherers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 16,10 Euro wurde von Analyst Michael Huttner unverändert beibehalten.

Die UNIQA wird ihre Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025 am 20. November veröffentlichen und seine strategischen Planziele auf dem Kapitalmarkttag (CMD) am 24. November aktualisieren. Die Berenberg-Experten prognostizieren starke Ergebnisse für die ersten neun Monate 2025, die die gleichen positiven Trends zeigen, die UNIQA bereits im ersten Quartal 2025 und nach sechs Monaten 2025 gemeldet hat.

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Berenberg-Analysten 1,55 Euro für 2025, sowie 1,63 bzw. 1,76 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,68 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag notierten die UNIQA-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit 1,5 Prozent Minus bei 13,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

