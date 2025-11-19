Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
19.11.2025 10:05:09
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.11.2022 wurde die Vienna Insurance-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Vienna Insurance-Anteile letztlich bei 22,65 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 4,415 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 196,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,50 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96,47 Prozent.
Alle Vienna Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
